«J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons

Le corps d'un jeune alpiniste italien qui avait disparu depuis mercredi dans l'est des Alpes suisses a été retrouvé sous une avalanche, a annoncé dimanche la police locale.

Le corps du jeune homme a été retrouvé sous la neige dimanche après-midi dans le Val d'Arlas (photo d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Jeudi peu avant 10H (9H00 GMT ndlr), la police cantonale des Grisons a reçu un signalement concernant la disparition d'un skieur italien de 25 ans à Pontresina», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Une avalanche s'était produite mercredi dans la zone de recherche.

Le corps du jeune homme a été retrouvé sous la neige dimanche après-midi dans le Val d'Arlas, a précisé la police qui, en collaboration avec le parquet, a ouvert une enquête sur les circonstances exactes du drame.

Selon le site 20Minutes.ch, le jeune homme est originaire de la région de Naples et travaillait à Saint-Moritz. Mercredi, profitant de son jour de congé, ce passionné d'alpinisme avait quitté Saint-Moritz pour une randonnée dans la neige, selon le media, qui cite une interview de son frère accordée à TeleClubItalia.

Selon son frère, le jeune homme disposait d'un bon équipement ainsi que d'un système GPS militaire. «J'essaie de ne pas mourir»: c'est le dernier message qu'il avait envoyé vendredi matin.

Les risques d'avalanche sont importants depuis plusieurs jours en Suisse. Une alerte vigilance aux avalanches de niveau quatre (sur cinq) est actuellement activée dans la quasi-totalité du canton des Grisons.