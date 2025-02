Un adolescent de 15 ans est mort poignardé lundi dans son lycée catholique de Sheffield, au nord de l'Angleterre, a annoncé la police. Il s'agit du nouvel exemple du fléau des violences à l'arme blanche entre jeunes dans ce pays.

Vue générale du lycée catholique All Saints sur Granville Road, après le décès d'un jeune homme de 15 ans à la suite d'une agression au couteau dans l'établissement, à Sheffield, en Angleterre, le lundi 3 février 2025. (Danny Lawson/PA via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cet élève a été poignardé peu après 13h00 dans l'enceinte de l'établissement All Saints de cette ville du Yorkshire du Sud, où les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.

«La victime, un garçon de 15 ans, a été grièvement blessée et malgré tous les efforts des services de secours, il est malheureusement décédé peu de temps après», a déclaré la cheffe adjointe de la police locale, Lindsey Butterfield, lors d'une conférence de presse lundi après-midi.

«Un garçon de 15 ans, suspecté du meurtre, a été arrêté et est en garde à vue», a-t-elle ajouté. Le Premier ministre Keir Starmer, en déplacement à Bruxelles, a transmis ses pensées à la famille, ajoutant que «le pays tout entier pleure avec eux» la perte du jeune garçon.

«Mon gouvernement est absolument déterminé à lutter contre la criminalité au couteau afin que les jeunes soient en sécurité dans nos rues et nos écoles», a-t-il ajouté dans une déclaration. Cette attaque est la dernière d'une longue liste au Royaume-Uni, qui a vu le nombre d'incidents impliquant des armes blanches augmenter, à tel point que Keir Starmer a parlé d'une «crise nationale».

Nouvelle loi

Pour lutter contre ce fléau, une loi interdisant les machettes et couteaux de type «zombie», armes associées à la culture des gangs, est entrée en vigueur en septembre, et le gouvernement a promis de durcir les contrôles sur les ventes de couteaux en ligne.

Selon les médias britanniques, ce lycée catholique de 1400 élèves avait déjà dû temporairement fermer ses portes la semaine dernière. En cause, «le comportement menaçant d'un petit nombre d'élèves entre eux, qui ont menacé de commettre des violences physiques», avait expliqué le directeur aux parents. Des fleurs, des bougies et des ballons ont été déposés devant l'école All Saints, fermée comme la route à proximité pour laisser la police enquêter.

En parallèle, une adolescente a été reconnue coupable lundi de tentative de meurtre sur deux enseignantes et une élève dans un établissement secondaire près de Swansea, au Pays de Galles, en avril 2024. Âgée de 13 ans à l'époque, elle les avait attaquées avec un couteau dans leur école d'Ammanford. Elle connaîtra sa peine à une date ultérieure.