  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame en Argovie Un jeune de 18 ans meurt électrocuté sur un train en marche

ATS

6.2.2026 - 12:08

Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie jeudi soir à Beinwil am See (AG) alors qu'il se trouvait avec un ami sur le toit d'une rame ferroviaire régionale qui cheminait en direction de Mosen (LU). Il a été électrocuté et projeté au sol. Son camarade est indemne.

Le jeune duo était monté sur le toit d'une rame ferroviaire en gare de Lenzburg  (photo symbolique).
Le jeune duo était monté sur le toit d'une rame ferroviaire en gare de Lenzburg  (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:08

06.02.2026, 12:15

La police argovienne a été informée vers 19h30 que deux «surfeurs de train» se trouvaient sur le toit d'un train qui circulait alors entre Beinwil am See et Mosen sur une ligne des CFF, indique-t-elle vendredi. Les premiers éléments d'enquête révèlent que le duo avait grimpé sur la rame en gare de Lenzburg (AG).

A la hauteur de Beinwil am See, le malheureux s'est approché de trop près d'éléments de la rame transportant le courant électrique. Il a été électrocuté mortellement et a été projeté du toit de la rame sous l'effet du choc. Son camarade âgé de 17 ans a été pris en charge par une cellule psychologique.

Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame. Un accident mortel de ce type s'était déjà produit le 24 janvier en gare de Zofingue (AG). Un adolescent de 17 ans avait grimpé en pleine nuit sur un train marchandises et avait été électrocuté.

Il est interdit de marcher sur des voies ferroviaires et de grimper sur des wagons, rappelle la police argovienne. Les lignes de contact et la circulation des trains constituent un danger de mort pour toute personne qui s'y aventure.

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
Vous pouvez fouiller les mails d’Epstein… et c’est glaçant