Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.

Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

En l'état, il est notamment prévenu des infractions d'émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs. Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police.

Deux nuits de violence

Les échauffourées ont eu lieu dimanche et lundi soir dans le quartier de Prélaz, en réaction au décès d'un adolescent, mort au guidon de son scooter alors qu'il fuyait la police. Entre 150 à 200 personnes, dont certaines encagoulées, ont participé à ces actes de violence.

Les émeutiers ont incendié des poubelles et des containers, mais aussi détruit un bus des transports publics lausannois. Des affrontements ont eu lieu avec la police qui, confrontée à des jets de cailloux, barrières de chantier, mortiers et autres engins pyrotechniques, avait répliqué notamment avec des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Aucun blessé n'a été signalé. Au terme de la seconde nuit de violence, la police avait indiqué avoir procédé à sept interpellations.

Marche blanche samedi

Samedi à Lausanne, une marche blanche est organisée en hommage à Marvin, le jeune homme mort en scooter. Selon les premiers éléments de l'enquête, révélés mardi par le Ministère public, l'adolescent aurait perdu la maîtrise de son véhicule. La patrouille de police le suivait à «une distance significative» et il n'y a eu aucun contact entre la voiture de police et le scooter au moment de l’accident, a indiqué le Parquet.