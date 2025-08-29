Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

ATS

29.8.2025 - 17:00

Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.

Un jeune homme de 19 ans ayant participé aux émeutes à Lausanne en début de semaine a été placé en détention provisoire (archives).
Un jeune homme de 19 ans ayant participé aux émeutes à Lausanne en début de semaine a été placé en détention provisoire (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 17:00

29.08.2025, 17:34

Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

Les émeutiers s'organisent. Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...

Les émeutiers s'organisentNuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...

En l'état, il est notamment prévenu des infractions d'émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs. Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police.

Deux nuits de violence

Les échauffourées ont eu lieu dimanche et lundi soir dans le quartier de Prélaz, en réaction au décès d'un adolescent, mort au guidon de son scooter alors qu'il fuyait la police. Entre 150 à 200 personnes, dont certaines encagoulées, ont participé à ces actes de violence.

Les émeutiers ont incendié des poubelles et des containers, mais aussi détruit un bus des transports publics lausannois. Des affrontements ont eu lieu avec la police qui, confrontée à des jets de cailloux, barrières de chantier, mortiers et autres engins pyrotechniques, avait répliqué notamment avec des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

«Tolérance zéro». Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp

«Tolérance zéro»Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp

Aucun blessé n'a été signalé. Au terme de la seconde nuit de violence, la police avait indiqué avoir procédé à sept interpellations.

Marche blanche samedi

Samedi à Lausanne, une marche blanche est organisée en hommage à Marvin, le jeune homme mort en scooter. Selon les premiers éléments de l'enquête, révélés mardi par le Ministère public, l'adolescent aurait perdu la maîtrise de son véhicule. La patrouille de police le suivait à «une distance significative» et il n'y a eu aucun contact entre la voiture de police et le scooter au moment de l’accident, a indiqué le Parquet.

Les plus lus

Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Pour «détourner les soupçons», un pyromane brûle sa propre maison
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !