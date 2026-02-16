Au tribunal, il explique avoir évité un chat «pour des raisons religieuses»

En novembre 2025, un jeune homme de 20 ans a perdu le contrôle d'une BMW puissamment motorisée à Aarburg et a provoqué un dommage total. Le tribunal supérieur d'Argovie confirme désormais la saisie du véhicule et de ses données électroniques.

La BMW a été complètement détruite dans l'accident. Kapo Aargau

Après un accident à Aarburg en Argovie, un conducteur de 20 ans doit accepter la saisie de la BMW qu'il conduisait. La Cour suprême d'Argovie a rejeté un recours en ce sens et jugé que les mesures de contrainte ordonnées par le ministère public étaient légales.

Les faits se sont produits le 16 novembre 2025 près du Tych à Aarburg, lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule puissant à la sortie d'un giratoire. La voiture est d'abord entrée en collision avec un lampadaire, puis avec une camionnette garée. Alors que la BMW a subi un dommage total, les dégâts à l'infrastructure et à la camionnette sont restés relativement faibles. Personne n'a été blessé.

La police cantonale argovienne a dénoncé le conducteur au Ministère Public et lui a retiré son permis de conduire à titre préventif, comme l'écrit désormais l 'Aargauer Zeitung. Dès le lendemain de l'accident, le ministère public a ordonné la fouille et la confiscation du véhicule accidenté ainsi que des appareils d'enregistrement électroniques. Le jeune homme de 20 ans a fait appel de cette décision et a demandé la levée des mesures.

Des soupçons suffisants pour des mesures de contrainte

Dans sa décision, la Cour suprême constate que le recours a certes été déposé dans les formes et les délais, mais elle ne précise pas si le plaignant est légitimé à recourir, puisqu'il n'est ni détenteur ni propriétaire de la BMW. Sur le fond, le tribunal rejette toutefois clairement le recours.

Le jeune homme a argumenté qu'il n'était pas alcoolisé et qu'il avait dû éviter un chat sur une chaussée mouillée, qu'il n'avait pas voulu écraser pour des raisons religieuses. En outre, il n'a pas exclu une défaillance technique et a qualifié la fouille ordonnée de disproportionnée.

La Cour suprême oppose à cela qu'il suffit d'un soupçon suffisant pour ordonner des mesures de contrainte. Un tel soupçon existe au moins en ce qui concerne une éventuelle violation du code de la route par non-maîtrise du véhicule. Un comportement négligent peut également être punissable. Au vu des circonstances de l'accident et des dommages matériels considérables, des investigations supplémentaires se justifient.

