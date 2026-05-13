Vaud: Il agresse sa famille au couteau, puis prend la fuite

Un jeune homme s’est rendu mardi soir chez ses parents à Faoug (VD), où il a blessé plusieurs membres de sa famille à l’arme blanche. Trois victimes, dont deux grièvement blessées, ont été hospitalisées. L’auteur présumé a pris la fuite après avoir tenté de voler la voiture d’un voisin. Il a été interpellé mercredi matin à Genève.

La police vaudoise a été alertée de l'agression aux alentours de 22h55, a-t-elle communiqué mercredi. sda

Keystone-SDA ATS

La police vaudoise a été alertée de l'agression aux alentours de 22h55, a-t-elle communiqué mercredi. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu aurait blessé trois membres de sa famille dont deux grièvement. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les secours avant d’être transportées à l’hôpital.

L’auteur présumé a tenté de dérober le véhicule d’un voisin qui l’a mis en fuite. Rapidement, un important dispositif policier a été mis en place afin d’interpeller le suspect. Celui-ci a pu être appréhendé mercredi au matin à Genève par la police des transports et la gendarmerie genevoise. Il avait été signalé par une citoyenne à la suite de la publication d’un avis de recherche.

L’auteur présumé est un ressortissant français âgé de 25 ans. Il souffrirait de troubles psychologiques.

Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer les causes et circonstances de cette agression. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Police de sûreté vaudoise sous la conduite du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois. La police cantonale fribourgeoise a fourni un appui dans les opérations de recherche.