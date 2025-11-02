  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Un jeune homme arrêté pour un projet présumé d’attentat

Basile Mermoud

2.11.2025

Les autorités allemandes ont annoncé dimanche l'arrestation à Berlin d'un Syrien de 22 ans soupçonné de préparer un attentat islamiste, dans un contexte de montée des violences en Allemagne.

Détenu dans un centre de rétention, le jeune homme doit être présenté à un juge d'instruction dimanche après-midi (photo d’illustration).
Détenu dans un centre de rétention, le jeune homme doit être présenté à un juge d'instruction dimanche après-midi (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.11.2025, 18:36

Le suspect, arrêté samedi dans le quartier de Neukölln, est soupçonné d'avoir préparé un «attentat motivé par le djihad », a indiqué un porte-parole du Parquet général de Berlin à l'AFP. Les autorités n'ont pas donné d'autres détails.

À voir sur France TV. Les otages du Bataclan, 10 ans après – «On ne peut pas tricher avec un sujet pareil»

À voir sur France TVLes otages du Bataclan, 10 ans après – «On ne peut pas tricher avec un sujet pareil»

Cette arrestation «montre une fois de plus que la menace terroriste en Allemagne, bien que souvent abstraite, reste élevée», a commenté le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dans un communiqué.

«Les activités du Syrien présent en Allemagne depuis 2023, laissant présager une préparation d’attentat, ont été détectées à temps», a-t-il ajouté, remerciant les autorités de sécurité pour «leur vigilance et leur intervention ciblée».

Contre Berlin

Détenu dans un centre de rétention, le jeune homme doit être présenté à un juge d'instruction dimanche après-midi. Il est poursuivi pour préparation d'un acte grave mettant l'Etat en danger, a ajouté cette source judiciaire.

Selon le journal populaire Bild, des matériaux pouvant servir à fabriquer des explosifs ont été saisis lors de perquisitions dans trois domiciles berlinois du suspect, menées par des forces spéciales. L'attaque aurait visé la capitale, sans que d'autres détails ne soient révélés, selon le journal.

«Unis contre la haine». Attentats djihadistes de 2005: recueillement au Royaume-Uni

«Unis contre la haine»Attentats djihadistes de 2005: recueillement au Royaume-Uni

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche, ainsi que des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité. Berlin, grande métropole européenne, reste sous haute surveillance, notamment depuis l'attaque jihadiste la plus meurtrière sur un marché de Noël, lorsqu'un camion bélier avait fait 12 morts en décembre 2016.

Les plus lus

Drame au Tessin : une automobiliste tuée dans une collision avec un bus
Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse
Le principal barrage de Téhéran presque à sec
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans