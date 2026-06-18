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Etats-Unis Tourisme Un jeune homme meurt dans un accident de calèche à Central Park

ATS

18.6.2026 - 02:16

Des calèches attendent leurs clients à proximité de Central Park. Une image bientôt révolue? (Image d'illustration)
Des calèches attendent leurs clients à proximité de Central Park. Une image bientôt révolue? (Image d'illustration)
ATS

Un jeune de 18 ans a trouvé la mort mercredi dans un accident de calèche à Central Park, à New York, a confirmé la police à l'AFP, dans un contexte de polémique autour de cette attraction touristique.

Keystone-SDA

18.06.2026, 02:16

L'adolescent de 18 ans a subi de «graves blessures» dans l'accident, intervenu dans l'après-midi. Il a été transporté à l'hôpital, où son décès a été prononcé par la suite, a précisé la police.

Les circonstances précises du drame sont «en cours d'investigation», ont indiqué les forces de l'ordre.

Des vidéos diffusées par les médias locaux montrent une calèche blanche se renversant alors qu'elle semble en percuter une autre.

Ces médias ajoutent que le cheval s'est emballé alors que le cocher était descendu de la calèche.

Ce décès intervient une semaine après la mort dans le parc d'un cheval de 16 ans qui avait mangé une plante toxique, selon les premiers résultats de son autopsie.

La présence de calèches dans Central Park fait l'objet de virulents débats depuis une vingtaine d'années entre défenseurs de la cause animale et cochers.

L'organisme chargé de la gestion du parc s'est récemment prononcé contre les calèches pour des questions de sécurité.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, souhaite également mettre fin à cette attraction touristique pour le «bien-être des chevaux».

L'un des moyens d'y parvenir serait que le conseil municipal vote un texte porté depuis 2022 par un représentant du Queens, Robert Holden.

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