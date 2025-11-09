  1. Clients Privés
Vaud Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent

ATS

9.11.2025 - 11:13

Un automobiliste vaudois de 25 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident. Il a percuté frontalement un arbre au lieu-dit St-Christophe, sur la commune de Champvent.

La police vaudoise a été informée de l'accident dimanche vers 00h10 (image symbolique).
La police vaudoise a été informée de l'accident dimanche vers 00h10 (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 11:13

09.11.2025, 12:32

L'accident s'est produit dimanche vers 00h10. Le jeune homme circulait en direction de Rances lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l'enquête devra déterminer. Il a alors heurté frontalement un arbre situé au bord de la route, indique dimanche la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Rapidement dépêchés sur place, les secours ont dû désincarcérer le jeune homme, qui est décédé sur place.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

