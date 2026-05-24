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Thurgovie Un jeune motard grièvement blessé à Diessenhofen

ATS

24.5.2026 - 10:40

Un motard de 17 ans a été grièvement blessé samedi soir lors d'une collision à Diessenhofen (TG). Il a dû être transporté par hélicoptère de la Rega vers un hôpital, a indiqué dimanche la police cantonale de Thurgovie.

Selon la police cantonale, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs.(image d'illustration).
Selon la police cantonale, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs.(image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 10:40

L'accident s'est produit vers 22h00. Le motard roulait en direction de Diessenhofen lorsqu'il a dépassé une voiture qui tournait devant lui. Selon les informations de la police, le jeune homme de 17 ans est alors entré en collision avec la voiture avec au volant un conducteur, âgé de 30 ans, qui n'a pas été blessé lors de la collision.

Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs. Les pompiers de Diessenhofen ont fermé le tronçon de route concerné pendant environ quatre heures.

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