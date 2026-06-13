  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Investigations en cours Drame sur l’A8 : un accident de chantier coûte la vie à un ouvrier de 29 ans

ATS

13.6.2026 - 12:40

Un ouvrier du bâtiment de 29 ans a perdu la vie vendredi après-midi sur un chantier de l’autoroute A8 près de Giswil (OW). Il a été frappé à la tête par un élément métallique et est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation.

Cet élément métallique a heurté l'homme de 29 ans et l'a blessé mortellement.
Cet élément métallique a heurté l'homme de 29 ans et l'a blessé mortellement.
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 12:40

13.06.2026, 12:49

L’accident est survenu peu après 16h15 sur le chantier du tunnel de l’A8 à Kaiserstuhl, a indiqué samedi la police cantonale d’Obwald. L’ouvrier a été mortellement blessé à la tête lors du levage d’un élément métallique.

Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, l’homme de 29 ans a succombé à ses blessures sur place. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’investigations.

Tessin. Drame à Maggia : un homme de 60 ans décède en chutant dans un terrain escarpé

TessinDrame à Maggia : un homme de 60 ans décède en chutant dans un terrain escarpé

Les opérations visant à dégager l’élément métallique et le véhicule concerné se sont révélées délicates et ont duré plusieurs heures. Les secours, un hélicoptère d’Air Glaciers, les pompiers, une équipe de soutien psychologique ainsi que le ministère public ont été mobilisés.

Les plus lus

Des vandales détruisent un projet scolaire à Schwyz : 150 arbres et arbustes arrachés
La Suède intercepte deux chasseurs russes près de son espace aérien
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Guerre en Iran : le plan en 14 points qui met Trump hors de lui
Météo : le phénomène «Super El Niño» menace une partie de la Suisse
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage