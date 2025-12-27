  1. Clients Privés
Oberland bernois Un skieur de 16 ans meurt après avoir percuté un poteau

ATS

27.12.2025 - 14:34

Un jeune skieur âgé de 16 ans a été victime vendredi d'un accident mortel sur le domaine skiable du Wiriehorn, dans l'Oberland bernois. ll a percuté un poteau et ne s'est plus relevé. L'adolescent est décédé sur place.

La station de ski de Wiriehorn, à Diemtigen, où l’accident mortel s’est produit vendredi après-midi.
La station de ski de Wiriehorn, à Diemtigen, où l’accident mortel s’est produit vendredi après-midi.
Police cantonale bernoise

Keystone-SDA

27.12.2025, 14:34

La personne qui l'accompagnait et plusieurs autres lui ont prodigué les premiers soins, écrit la police samedi. Malgré les mesures de sauvetage entreprises immédiatement, le malheureux a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l'accident. Le défunt est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une enquête a été ouverte.

