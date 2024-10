Un joggeur se perd dans la forêt: il lutte pour sa survie pendant 30 jours!

Une sortie de jogging dans l'État américain de Washington se transforme en combat pour la survie pour Robert Schock. Sans provisions ni vêtements chauds, il se perd dans la forêt et survit 30 jours avant d'être secouru.

Robert Schock a refait surface après 30 jours. X

Robert Schock, un homme de 39 ans, a vécu un cauchemar lorsqu'il s'est perdu en faisant son jogging dans un parc national de l'État américain de Washington. Sans provisions ni vêtements chauds, il s'est retrouvé dans une situation qui mettait sa vie en danger. Malgré les circonstances défavorables et un espoir qui s'amenuisait, il a réussi à survivre 30 jours dans la forêt avant d'être finalement sauvé, comme le rapporte le «New York Post».

Le 31 juillet, Schock a commencé son excursion d'une journée prévue dans le parc national des North Cascades, près de la frontière canadienne. Bien qu'il connaisse la région et qu'il ait emporté une carte, des changements dus à des incendies de forêt ont fait que le sentier qu'il avait choisi n'existait plus. Curieux de savoir ce qu'il était advenu du chemin, il a poursuivi son exploration - une erreur lourde de conséquences, comme il l'a admis plus tard. Sans repère et avec un téléphone portable sans réseau, il s'est retrouvé seul.

Schock, qui ne se considère pas comme un randonneur expérimenté, n'avait avec lui que son labrador Freddy, un short et une gamelle pour chien. Lorsqu'il a pris conscience de la gravité de sa situation, il a envoyé Freddy chercher de l'aide.

Des ouvriers l'ont entendu par hasard

Le chien a certes été retrouvé, mais Schock est resté porté disparu. Pendant que les sauveteurs le recherchaient, il luttait pour survivre, buvant dans les rivières et mangeant tout ce qu'il pouvait trouver, sans savoir si c'était toxique.

Les nuits étaient froides et pluvieuses, et Schock souffrait de blessures et de la faim. Son espoir s'est évanoui lorsque ses appels à l'aide sont restés sans réponse et que même les hélicoptères ne l'ont pas remarqué. Finalement, dans une dernière tentative désespérée, il a de nouveau appelé à l'aide.

Des ouvriers qui réparaient un sentier de randonnée à proximité l'ont entendu et ont alerté les secours. Après 30 jours passés dans la forêt, Schock a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, où il a passé quatre semaines en convalescence.

Aujourd'hui, Schock est rétabli - et éternellement reconnaissant envers ses sauveurs. «C'est un euphémisme de dire à quel point je suis reconnaissant que ces personnes aient été là ce jour-là. Car il faut être honnête : il s'en est fallu de peu».