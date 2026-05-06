Un magistrat valaisan, qui n'avait pas été réélu en mai 2025 par le Grand-Conseil en raison de son âge, n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Le juge cantonal septuagénaire contestait la décision du parlement valaisan et requérait que sa «réélection» soit prononcée.

Pour le Tribunal fédéral, appliquer un critère lié à l'âge pour la réélection d'un juge cantonal n'est pas arbitraire. (image d'illustration) sda

Keystone-SDA ATS

Juge cantonal depuis 1992, Jean-Bernard Fournier s'était porté candidat pour la législature 2025-2029. Toutefois, lors de l'élection à bulletins secrets, 93 députés contre 31 (et 5 abstentions) se sont prononcés contre sa réélection, suivant en cela les recommandation de la Commission de justice (COJU). Tous les autres juges cantonaux ont été réélus tacitement.

Le rapport de la COJU indiquait que le candidat atteindrait l'âge de 76 ans à la fin de la législature et que le «critère de l'âge, conjugué à la nécessité de favoriser un équilibre intergénérationnel et un renouvellement des effectifs, justifie une réflexion sur l'opportunité» de sa réélection.

Suite à sa non-réelection, le septuagénaire avait déposé un recours auprès du Tribunal fédéral en juin 2025, en soulignant que la loi cantonale valaisanne ne fixait aucune limite d'âge pour exercer la fonction de juge cantonal.

Dans son recours, il relevait en outre que lors de la dernière élection, en 2021, il avait été réélu à l'âge de 68 ans pour une législature de quatre ans. Le Grand Conseil aurait dès lors changé de pratique électorale en 2025 en fixant une limite d'âge à 70 ans. De plus, cette limite est contraire à l'égalité de traitement, selon lui.

TF pas compétent pour prononcer une réélection

Le Grand Conseil valaisan dans ses déterminations a rejeté tout changement de pratique: il a relevé que ce cas de figure, à savoir un candidat à la magistrature ayant déjà dépassé les 70 ans, ne s'était pas présenté par le passé. Par conséquent, l'on ne peut pas parler d'inégalité de traitement.

Dans le détail, les juges de Mon Repos ont déclaré irrecevable la conclusion tendant à «une réélection» pour la législature en cours. En effet, le Tribunal fédéral n'a pas la compétence de déclarer élu le candidat, ni d'enjoindre au Grand Conseil de l'élire.

Le Tribunal fédéral a toutefois examiné les autres griefs du candidat évincé pour raison d'âge, notamment l'absence de base légale pour exclure les plus de 70 ans.

Le critère de l'âge n'est pas arbitraire

Il a relevé qu'en l'espèce, il n'est possible d'invoquer le principe de légalité (autrement dit: la nécessité d'avoir une base légale qui fixe un critère particulier, ici l'âge) que s'il y a simultanément violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Or, les juges de Mon Repos ont estimé qu'appliquer un critère lié à l'âge pour la réélection d'un juge cantonal n'est pas arbitraire. Ils étaient déjà arrivés à la même conclusion lors du recours interjeté par un juge cantonal zurichois, qui n'avait pas été réélu en 2020 à l'âge de 67 ans.