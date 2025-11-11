  1. Clients Privés
Insolite Un léopard rend visite à l'ambassade de Suisse à Katmandou

ATS

11.11.2025 - 14:27

Le site de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, a connu une visite surprise. Un léopard de 4 ans y a été récupéré lors d'une opération de sauvetage menée conjointement par le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service des forêts.

Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. (Image d'archive)
Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. (Image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 14:27

11.11.2025, 14:42

On ne sait pas encore d'où venait le félin et comment il est arrivé à l'ambassade, mais il est probable qu'il soit venu du corridor de la rivière Nakkhu, situé à proximité, et qu'il ait cherché refuge contre l'activité humaine sur le terrain de l'ambassade, explique Gobinda Prasad Pokharel, responsable de la protection de la nature au National Trust for Nature Conservation, aux médias locaux. SRF a rapporté l'information mardi.

Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. L'ambassadrice suisse Danielle Meuwly a remercié les forces d'intervention sur la plateforme X: «Grâce à votre engagement, cette opération de sauvetage a pu être menée à bien».

