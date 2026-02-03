  1. Clients Privés
France Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure

ATS

3.2.2026 - 17:33

Une enseignante de 60 ans a été grièvement blessée mardi après avoir été poignardée dans sa salle de classe au sein d'un collège à Sanary-sur-Mer, dans le sud-est de la France. Son pronostic vital est engagé, a déclaré le procureur de Toulon.

L'agression s'est produite vers 14h00 (Image symbolique, archives).
L'agression s'est produite vers 14h00 (Image symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

03.02.2026, 17:33

L'agression s'est produite vers 14h00 lorsqu'un élève de 3e (dernière année du collège, adolescents d'environ 14-15 ans) a porté trois ou quatre coups de couteau à l'enseignante. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat.

Le procureur de Toulon a expliqué mardi qu'il n'y avait «pas de connotation religieuse ou politique à ce stade». «On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette professeure ces derniers temps, et qu'il lui en voulait, a priori, d'avoir fait des rapports à son encontre», a affirmé Raphaël Balland lors d'un point presse sur place au collège de la Guicharde.

Le ministre français de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé qu'il se rendait sur place. «Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi», a déclaré le ministre.

Le préfet du Var, Simon Babre, a également fait savoir qu'il allait aussi dans l'établissement. «Le président de la République est tenu informé de l'état de santé de l'enseignante et de l'évolution de la situation», a dit son entourage à l'AFP.

Selon le rectorat de Nice, l'autorité régionale de l'Education nationale, la victime, une enseignante d'arts plastiques, a été évacuée vers un hôpital.

