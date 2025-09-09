  1. Clients Privés
Procédure pénale ouverte Un loup probablement braconné retrouvé mort aux Grisons

ATS

9.9.2025 - 09:23

Un loup probablement victime de braconnage a été retrouvé lundi dans la vallée grisonne de Poschiavo. Le prédateur présentait une blessure par balle. Une procédure pénale est ouverte.

Un loup a été retrouvé mort dans la vallée grisonne de Poschiavo, probablement tué par un braconnier (archives).
Un loup a été retrouvé mort dans la vallée grisonne de Poschiavo, probablement tué par un braconnier (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 09:23

09.09.2025, 09:45

Aucun loup ne peut actuellement être abattu dans le Val Poschiavo, écrit mardi l'Office de la chasse et de la pêche des Grisons dans un communiqué. Les premières investigations menées par le garde-chasse montrent qu’il a été mortellement blessé par balle. La police cantonale a immédiatement ouvert une enquête.

Le canidé mort est un mâle. Sa dépouille a été transférée à l’institut responsable des autopsies de l’Université de Berne pour une analyse médico-légale et biologique plus approfondie. Un test génétique est réalisé au Laboratoire de biologie de la conservation de l’Université de Lausanne.

Ces analyses devraient fournir des indices sur le déroulement des faits, ajoutent les autorités grisonnes.

