Un loup a été retrouvé mort dimanche à proximité du viaduc d’Euthal, dans le canton de Schwyz. Les autorités présument que l'animal a été tué dans un accident de la route.

Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort. (image prétexte) ats

Keystone-SDA ATS

La police a été avisée dimanche matin qu'un animal mort gisait à côté de la route, indique lundi le département de l'environnement du canton de Schywz. Un garde-chasse dépêché sur place a confirmé qu’il s’agissait bien d’un loup, un mâle d'environ 30 kg.

Le cadavre a été transféré au Centre de médecine des poissons et de la faune sauvage de l’Université de Berne pour un examen plus approfondi. Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort.