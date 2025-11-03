  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grands prédateurs Un loup retrouvé mort près d'une route dans le canton de Schwyz

ATS

3.11.2025 - 11:01

Un loup a été retrouvé mort dimanche à proximité du viaduc d’Euthal, dans le canton de Schwyz. Les autorités présument que l'animal a été tué dans un accident de la route.

Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort. (image prétexte)
Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort. (image prétexte)
ats

Keystone-SDA

03.11.2025, 11:01

La police a été avisée dimanche matin qu'un animal mort gisait à côté de la route, indique lundi le département de l'environnement du canton de Schywz. Un garde-chasse dépêché sur place a confirmé qu’il s’agissait bien d’un loup, un mâle d'environ 30 kg.

Le cadavre a été transféré au Centre de médecine des poissons et de la faune sauvage de l’Université de Berne pour un examen plus approfondi. Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort.

Les plus lus

Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
«Des hommes se rapprochent de moi, essayent de me toucher»
L’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?