  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il est «devenu menaçant» Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel

ATS

14.9.2025 - 10:24

Un jeune lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel la semaine dernière, comme l'a révélé la RTS. L'animal, qui peinait à s'habituer à la vie sauvage, a donné un coup de patte à une promeneuse, et son état de santé était jugé préoccupant.

Sur les routes du village de Sombacour (Doubs), situé au pied du Mont-Calvaire et environné d'épaisses forêts, trois lynx ont été tués en deux ans, dont le dernier en mars (image symbolique).
Sur les routes du village de Sombacour (Doubs), situé au pied du Mont-Calvaire et environné d'épaisses forêts, trois lynx ont été tués en deux ans, dont le dernier en mars (image symbolique).
sda

Keystone-SDA

14.09.2025, 10:24

Comme le jeune lynx «est devenu menaçant, c'est un des problèmes qui a justifié l'intervention», a déclaré Christophe Noël, chef du service neuchâtelois de la faune au 19h30 de la RTS. L'animal «s'approchait des gens et se laissait observer à quelques mètres».

Le jeune lynx, qui avait été recueilli au zoo de la Garenne l’automne dernier, puis relâché dans le Nord vaudois au mois de mai, peinait à s'habituer à la vie sauvage.

Mardi soir, des joggeurs ont croisé une femme et son chien, face à face avec un lynx depuis plusieurs minutes. La femme avait reçu un coup de patte. Les joggeurs ont donné des coups de pied, ont fait du bruit et ont pris un bâton, mais le lynx ne partait pas. «On était un peu en alerte», a déclaré l'un d'eux à la RTS.

«Gros chat»

La police, puis le garde-faune, sont intervenus dans la forêt. Il se comporte «presque comme un gros chat», a décrit un policier dans une vidéo tournée sur place par un des joggeurs.

Au-delà de son comportement menaçant ce soir-là, ce jeune lynx était dans un état de santé préoccupant. Le service de la faune a dû se résoudre à l’abattre. Il s'agit d'une décision rare, car l’espèce est protégée.

Les plus lus

L'été fait son «come-back» la semaine prochaine!
Poulets au chlore, l'ex-cheffe de Fedpol fait polémique et un «voyage d'études» qui passe mal
Ce qui se cache vraiment derrière votre menu dans l'avion
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Ils critiquent Charlie Kirk après sa mort et se font virer!
Un homme tombe dans une fosse d'argile et meurt enseveli