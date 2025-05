National Geographic surprend avec une recommandation: au lieu de visiter la Suisse, les voyageurs devraient explorer les Alpes transylvaniennes en Roumanie pour profiter d'expériences naturelles similaires à moindre coût.

On dit qu'elles sont aussi belles que les montagnes suisses : les Alpes transylvaniennes. Imago

L'édition américaine du magazine «National Geographic» recommande à son lectorat la Roumanie comme destination de voyage plutôt que la Suisse - en particulier les Alpes transylvaniennes. «Pourquoi les randonneurs devraient-ils quitter les Alpes suisses pour cette chaîne de montagnes en Roumanie ?», tel est le titre de l'article.

La raison de cette recommandation résiderait dans les expériences naturelles comparables offertes à un coût nettement inférieur. De plus, les chemins de randonnée en Roumanie seraient moins fréquentés que dans les Alpes suisses.

L'article se concentre sur le sentier de grande randonnée «Via Transilvanica», qui s'étend sur environ 1400 kilomètres à travers les Carpates roumaines. Cet itinéraire traverse des paysages de montagne impressionnants, des villages traditionnels et passe par douze sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Forfait de ski à 38 francs !

«National Geographic» établit des comparaisons directes avec la Suisse, tant en ce qui concerne les expériences de randonnée que le ski. Un forfait de ski d'une journée à Poiana Brașov, en Roumanie, coûte environ 38 francs, alors qu'à Zermatt, il faut débourser plus de 82 francs.

Outre la nature et les prix, le charme et l'histoire de la Roumanie sont également mis en avant. La vieille ville de Sibiu, qui compte plus de 154'000 habitants, rappelle fortement Berne par sa situation en deux parties. La partie supérieure de la ville est surélevée, tandis que la partie inférieure est située au bord de la rivière Cibin.

La recommandation du magazine américain souligne que même les régions moins connues prennent de plus en plus d'importance en comparaison internationale.