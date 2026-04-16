Selon les médias, un économiste suisse a été abattu au Panama. Le contexte n'est pas encore clair.

L'incident se serait produit dans la ville de Panama, la capitale du Panama. Keystone

Rédaction blue News Dominik Müller

Selon les médias locaux, un juriste et économiste suisse a été mortellement blessé par balle mercredi dans la ville de Panama. Selon les premiers éléments rapportés par le journal «Critica», il s’agirait d’un attentat ciblé. Le crime aurait eu lieu dans le quartier de Llano Bonito.

Le SUV du dirigeant aurait été pris en chasse par deux véhicules depuis lesquels des tirs ont été effectués. L’homme de 60 ans a été atteint par plusieurs balles, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau électrique. Les secours l’ont déclaré mort sur place. Aucun élément ne permet pour l’instant d’identifier les auteurs ni de préciser le mobile.

Selon les médias locaux, la victime était le PDG d’une société de courtage et avait auparavant occupé des postes de direction dans plusieurs banques privées.