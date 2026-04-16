  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Abattu lors d’une course-poursuite Un cadre suisse victime d’un attentat au Panama

Dominik Müller

16.4.2026

Selon les médias, un économiste suisse a été abattu au Panama. Le contexte n'est pas encore clair.

L'incident se serait produit dans la ville de Panama, la capitale du Panama.
L'incident se serait produit dans la ville de Panama, la capitale du Panama.
Keystone

Rédaction blue News

16.04.2026, 14:45

16.04.2026, 15:32

Selon les médias locaux, un juriste et économiste suisse a été mortellement blessé par balle mercredi dans la ville de Panama. Selon les premiers éléments rapportés par le journal «Critica», il s’agirait d’un attentat ciblé. Le crime aurait eu lieu dans le quartier de Llano Bonito.

Le SUV du dirigeant aurait été pris en chasse par deux véhicules depuis lesquels des tirs ont été effectués. L’homme de 60 ans a été atteint par plusieurs balles, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau électrique. Les secours l’ont déclaré mort sur place. Aucun élément ne permet pour l’instant d’identifier les auteurs ni de préciser le mobile.

Selon les médias locaux, la victime était le PDG d’une société de courtage et avait auparavant occupé des postes de direction dans plusieurs banques privées.

Les plus lus

Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»
Des pétroliers approchent de l'Iran malgré le blocus américain
Football : un ancien gardien de renom décède dans un accident de la route
«Affaire Fischer» : un séisme qui dépasse le cadre du sport
Le Real Madrid, un échec cuisant et des conséquences en vue