  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice Un manipulateur a dû répondre de plusieurs viols devant la justice

ATS

9.12.2025 - 11:32

Un Fribourgeois de 27 ans installé en Valais a répondu de viols et d'actes d'ordre sexuel, commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, mardi devant le Tribunal de Monthey. Il risque huit ans de prison ferme.

Le Tribunal de Monthey a été le théâtre d'un procès en lien avec diverses suspicions de viol.
Le Tribunal de Monthey a été le théâtre d'un procès en lien avec diverses suspicions de viol.
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 11:32

09.12.2025, 11:44

L'inculpé est accusé d'avoir maltraité cinq ex-petites amies entre 2016 et 2024. Son modus operandi était à chaque fois identique. Il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

L'homme est également prévenu pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injures, contrainte, remise de stupéfiants à des mineurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants principalement pour consommation de haschich. La procureure Léa Manzione a plaidé pour une peine de huit ans de prison de ferme, l'avocate du prévenu Audrey Wilson-Moret pour un acquittement des faits les plus graves. Le verdict sera connu mardi soir.

Les plus lus

Un «nouveau monde» s’ouvre pour Michelle Gisin
«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité
Etats et National dans la même direction, gauche perdante
Primes maladie et santé : ce qui inquiète vraiment les Suisses en 2025
«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»