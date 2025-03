À Dubaï, une mannequin et influenceuse a disparu de manière inexpliquée. Une semaine plus tard, la femme a été retrouvée au bord d'une route, la colonne vertébrale brisée. Cette affaire mystérieuse soulève de nombreuses questions.

Après plus d'une semaine sans donner signe de vie, le mannequin ukrainien Only Fans Maria Kovalchuk a été retrouvé grièvement blessé sur le bord de la route à Dubaï. Instagram/marielouna__

Andreas Fischer Andreas Fischer

En fait, Maria Kovalchuk devait se rendre à une fête à Dubaï le 9 mars et s'envoler pour la Thaïlande deux jours plus tard. Mais pendant plus d'une semaine, la jeune mannequin ukrainienne n'a pas donné signe de vie. La jeune femme de 20 ans ne s'est pas enregistrée lors de son vol, ses parents et ses amis n'ont pas de nouvelles d'elle et ne peuvent pas la contacter.

Kovalchuk a mystérieusement disparu. Elle n'a été retrouvée que le 19 mars: elle gisait couverte de sang, les bras et les jambes cassés et la colonne vertébrale brisée, au bord d'une route de Dubaï. Selon la police locale, la cause officielle de la blessure est une chute sur un chantier de construction sur lequel elle a pénétré illégalement.

Gravement blessée, Kovalchuk suit un traitement médical et a été opérée à quatre reprises, rapporte «Bild». Toutefois, selon les médecins, elle n'est pas encore en état de parler.

Esclave sexuelle ou motif politique ?

Avant sa disparition, le mannequin d'Only Fans avait fièrement raconté à ses amis qu'elle avait été invitée à une fête dans un hôtel de Dubaï par deux «représentants de l'industrie du mannequinat», rapporte entre autres le «Daily Mail». Une amie de la victime aurait également reçu une invitation, mais serait repartie en Russie peu avant l'événement.

Sa fille ne s'est pas non plus présentée à la fête, affirme la mère de Maria Kovalchuk. Anna Kovalchuk se réfère à l'organisateur qui ne l'aurait pas vue sur place.

La mère met également en doute la version officielle de la police. Elle pense que sa fille a été retenue comme esclave sexuelle et n'exclut pas non plus un motif politique dans ce mystérieux enlèvement.

Maria Kovalchuk était connue en Ukraine comme militante anti-guerre et s'était notamment montrée solidaire d'un sociologue russe emprisonné.