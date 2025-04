Un manteau très coûteux de Melania Trump fait polémique !

Le «Liberation Day» est arrivé et avec lui des tarifs douaniers chocs promulgués par Donald Trump. Alors que l'économie mondiale vacille, Melania Trump a choisi un manteau imprimé léopard de Milly Park lors d'un événement à Washington. L'épouse du magnat a attiré l'attention non seulement pour son style audacieux, mais aussi pour le coût élevé du vêtement. S'agit-il également d'un message subliminal sur la politique de son mari ?

Alessia Moneghini / trad.

Les droits de douane annoncés par Donald Trump ne manqueront pas de secouer les économies mondiales, mais en attendant, Melania Trump a attiré l'attention avec ses vêtements. Comme le rapporte TGcom24, lors d'un événement caritatif à Washington DC, la première dame portait une tenue qui n'est pas passée inaperçue.

Le 1er avril, l'épouse du président a assisté à l'International Women of Courage Award, un événement qui récompense des femmes de plus de quatre-vingt-dix pays pour leur courage et leurs efforts humanitaires. Avec le secrétaire d'État Marco Rubio, Melania a souligné l'importance du courage des femmes en déclarant : «Aujourd'hui, nous célébrons le courage, une force qui repose sur l'amour.»

Un manteau imprimé léopard

Pour l'occasion, elle a opté pour un look puissant, portant un manteau en peau de poney imprimé léopard, créé par Milly Park. Ce manteau, d'une valeur impressionnante de 11 000 dollars, était un cadeau de la créatrice à l'ancien mannequin, comme elle l'a confirmé au magazine WWD.

Malgré les critiques qu'elle a reçues pour avoir choisi un habit aussi coûteux, Melania a souvent fait des vêtements de luxe sa marque de fabrique. Les choix de mode de l'ancien mannequin et de l'épouse de l'un des hommes les plus riches du monde ne sont pas surprenants.

Mais avec l'introduction des droits de douane et les tensions qui en découlent sur l'économie mondiale, certains se demandent si des vêtements plus sobres n'auraient pas été plus appropriés.

Un message subliminal à l'encontre de son mari ?

Par ailleurs, le choix d'un vêtement d'une styliste née au Venezuela et élevée au Canada pourrait être perçu comme une déclaration contre les politiques migratoires de son mari. S'agit-il donc d'une prise de position, exprimée à travers la tenue, contre les souhaits du magnat ? Quelle que soit la réponse, le manteau imprimé léopard de Melania restera gravé dans la mémoire des amateurs de mode.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.