C'est une rare découverte: un cahier de composition de Mozart, sept pièces pour flûte et harpe et des leçons qu'il donnait à la duchesse de Guînes, a été retrouvé grâce à la persévérance d'un conservateur de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Un rare cahier de composition de Mozart, contenant notamment des pièces pour flûte et harpe, a été retrouvé à la Bibliothèque nationale de France. ATS

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«J'étais loin de me douter de ce que j'allais trouver», confie François-Pierre Goy, conservateur au département de la musique de la BnF.

Son trésor: un manuscrit autographe de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), une «découverte majeure reconnue par les spécialistes» selon l'institution.

Ce cahier recèle une douzaine de «leçons de composition», des exercices donnés quotidiennement, de mai à juillet 1778, par le compositeur autrichien à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, excellente harpiste, fille du duc de Guînes lui-même flûtiste renommé, explique François-Pierre Goy.

Ses quarante-quatre pages comprennent également sept pièces pour flûte et harpe, dont la dernière est inachevée, a-t-il détaillé à l'AFP en présentant le précieux document, bien conservé.

Elles seront jouées pour la première fois dimanche à l'occasion de la Fête de la musique, interprétées par deux musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, Mathilde Calderini (flûte) et Nicolas Tulliez (harpiste), devant un public d'invités à la BnF.

Cette découverte renseigne «sur le jeune professeur Mozart, en dialogue avec son élève», la duchesse de Guînes, qui était sa première élève connue dans la composition, relève Gilles Pécout, président de la BnF.

Expertise, passion et chance

Dans les pièces composées, «les mains du maître et de l'élève se mêlent dans des proportions variables», selon la BNF, mais elles «partent toujours d'une idée proposée par Mozart».

Par exemple, «il écrit la partie de la harpe» et demande à la duchesse «d'écrire la partie de flûte. Ensuite, ils inversent», précise M. Goy.

Le document a été expertisé fin avril par la direction de la Bibliotheca Mozartiana du Mozarteum de Salzbourg, ville natale du musicien.

Des découvertes «sur un compositeur aussi célèbre, on n'en fait quasiment jamais», relève Mathias Auclair, directeur du département musique.

Elles se comptent sur les doigts d'une main. En 2012, par exemple, une partition pour piano, un «Allegro molto» de quelques minutes composé par Mozart à onze ans, inconnu jusqu'alors, avait été retrouvée dans un cahier resté dans le grenier d'une maison particulière en Autriche.

Expertise, persévérance, passion et un brin de chance sont à l'origine de cette trouvaille.

Le 2 février, François-Pierre Goy, qui a un goût particulier pour les manuscrits anonymes, ces «mal-aimés», ouvre ce petit cahier «qui ne paie pas de mine», sans titre, parmi une vingtaine d'autres qu'il a l'intention d'examiner avant son départ prochain à la retraite, raconte-t-il.

Découverte «inespérée»

«Il se trouve que dans les semaines précédentes, j'avais eu à regarder des manuscrits pédagogiques de Mozart».

Parcourant les notes et les portées, certains éléments «caractéristiques» de l'écriture l'interrogent: d'abord ces accolades – symbole graphique qui regroupe plusieurs lignes de portées sur une partition – comportant deux traits obliques.

Puis «les clés de sol assez arrondies un peu inclinées vers l'avant» ou encore «la clé de fa» faite dans le sens inverse de la façon de la représenter en France.

«Est-ce que ça ne pourrait pas être lui?», se demande-t-il alors.

Des comparaisons avec d'autres autographes numérisés, le papier utilisé, français, ou encore le fait que le cahier comporte les mêmes estampilles qu'une copie française du «Concerto pour flûte et harpe» de Mozart commandé par le duc de Guînes, vont dans le sens de son intuition.

L'avis d'une musicologue puis l'expertise du Mozarteum de Salzbourg viendront la confirmer.

Ce manuscrit «fait partie de deux paquets de musique confisqués au domicile du duc de Guînes en 1794» lors de la Révolution française, «entrés dans les années suivantes à la Bibliothèque», selon la BnF.

Pour les musiciens harpistes et flûtistes, qui ont «assez peu de répertoire» à leur disposition, c'est une découverte «inespérée», relève Mathias Auclair. «Miraculeusement», arrivent sept nouveaux morceaux à jouer!

Le manuscrit original sera dévoilé à l'occasion du concert dimanche. Par la suite, il devrait être présenté dans le musée de la BnF.

Les morceaux d'une durée de 20 minutes au total, ont aussi été enregistrés cette semaine et seront diffusés lundi sur France Musique à 15h00.