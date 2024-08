Un homme doit répondre depuis lundi devant le Tribunal régional à Berne de l'assassinat, éventuellement du meurtre de son épouse à Kehrsatz (BE) en 2022. Il est soupçonné de lui avoir administré un sédatif avant de l'étrangler dans son sommeil avec un serre-câble.

Le procès s'est ouvert lundi matin devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland et doit durer trois jours (archives). ATS

ATS

Le mari, qui conteste les faits, affirme que son épouse âgée de 29 ans a choisi de mettre fin à ses jours. Arrêté quelques jours après la découverte du corps, ce ressortissant suisse est en détention provisoire depuis lors.

Le Ministère public est convaincu qu'il a administré à sa femme à son insu et d’une manière indéterminée un sédatif puis l'a étranglée dans son sommeil. L'accusé aurait eu une relation extraconjugale et promis à sa nouvelle amie de se séparer de sa femme et de régler la situation.

Selon l'accusation, le prévenu aurait aussi cherché sur Internet des informations sur des tranquillisants. Le procès au Tribunal régional de Berne-Mittelland est prévu pour trois jours. Le verdict devrait être rendu vendredi.

hn, ats