Le 1er juin, à Faudoas (Tarn-et-Garonne), Philippe devait épouser Caroline. Mais le mariage a viré au cauchemar lorsque le père de la mariée a poignardé Philippe à plusieurs reprises.

La mairie de Faudoas a été le théâtre d'une scène effroyable le 1er juin dernier. Capture d'écran - Google Maps

blue News Marc Schaller

«Moi, je me souviens qu'on s'avançait vers la mairie, que je voyais mon père un peu plus loin sur la droite, le visage fermé. On a avancé. Quand on est arrivé à son niveau, d'un coup, il est devenu fou. Il s'est mis à hurler», raconte Caroline, âgée de 25 ans, à «France Bleu».

Philippe se souvient de l'attaque: «Il m'a pris par la tête, j'étais face à lui et il tapait par-derrière tout le temps. Moi, je n'avais qu'une idée, c'était de protéger Caroline parce qu'il voulait s'en prendre à elle».

Grièvement blessé, avec des coups au poumon, près du cœur et de l'aorte, l'homme âgé de 61 ans a failli mourir. Il a pu être sauvé grâce à l'intervention de passants et du maire du village, un ancien rugbyman qui a plaqué l'agresseur.

«Je m'attendais à ce qu'il conteste. Mais ça, jamais!»

Si l'opposition du beau-père n'était pas une surprise pour le couple, ils n'imaginaient jamais qu'il en arriverait à un tel acte de violence. «Je m'attendais à ce qu'il conteste, proteste. Mais ça, jamais! On ne peut pas imaginer que quelqu'un arrive avec un couteau dans le dos», confie Philippe. «Je ne m'attendais pas à un acte comme ça», ajoute Caroline, encore sous le choc.

Le beau-père de Philippe a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Selon le maire de Faudoas, son geste serait lié à la différence d'âge entre les mariés.

Philippe et Caroline disent nourrir aucune haine envers le père de Caroline. «La haine, c'est se punir soi-même», philosophe le futur marié, qui entend bien passer la bague au doigt de Caroline dans les prochaines semaines.

«Ça nous a renforcés. Là, on a vécu la même chose tous les deux, donc ça va être difficile de nous séparer maintenant, déjà que c'était impossible!», conclut Philippe.