Un médecin légiste avance une toute nouvelle théorie

Il y a une semaine, l'acteur Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts. Les circonstances restent mystérieuses. Mais un médecin légiste présente désormais une théorie surprenante.

Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa ont été retrouvés morts il y a une semaine dans leur maison de Santa Fe. Image : Uncredited/AP/dpa

Bruno Bötschi

Les raisons de la mort de l'acteur hollywoodien Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa restent encore ouvertes près d'une semaine après.

Une «enquête approfondie» sur les fuites de gaz et le monoxyde de carbone menée peu après la découverte des corps n'a pas donné de «résultats significatifs», a indiqué le bureau du shérif du district de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Une faible concentration de gaz a certes été détectée sur une plaque de cuisson, mais elle n'aurait pas été mortelle.

L'enquête se poursuit depuis que le couple a été retrouvé mort, de même que l'un de ses chiens, mercredi dernier. Selon les estimations des experts, les corps sont restés plus d'une semaine dans leur propriété sans que personne ne les remarque.

Le stimulateur cardiaque ne fonctionnait plus

Une évaluation du stimulateur cardiaque de Gene Hackman a montré que celui-ci avait cessé de fonctionner le 17 février, avait annoncé le shérif Adan Mendoza il y a quelques jours. Il est donc logique de penser que c'était le dernier jour de la vie de l'acteur oscarisé.

Les premiers résultats de l'autopsie ne permettent pas non plus de conclure à une intoxication au monoxyde de carbone. De plus, aucune violence extérieure n'a été constatée.

L'enquête se concentre entre autres sur un récipient de comprimés découvert à proximité du corps d'Arakawa. Il s'agit d'une «pièce à conviction très importante» et «inquiétante», a déclaré la police il y a quelques jours.

Lors d'une perquisition dans la maison, les enquêteurs avaient emporté plusieurs objets, dont les téléphones portables du couple.

Un pathologiste connu avance de nouvelles théories

Dans le cadre de l'enquête sur les causes de la mort du couple Hackman-Arakawa, de nouvelles théories entrent en jeu, notamment parce que l'acteur hollywoodien a été retrouvé mort dans un paravent, alors que sa femme a été retrouvée dans la salle de bain.

La police se demande par exemple ce qui a pu se passer dans la villa juste avant la mort du couple. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a admis lors d'une conférence de presse que c'était un sacré défi : «En général, nous reconstituons la séquence des événements qui ont précédé le décès et cela nous donne déjà des indices importants».

Dans le cas de Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa, lui et ses collègues devraient toutefois procéder exactement à l'inverse.

Le célèbre pathologiste Dr Michael Baden émet des hypothèses possibles sur la chaîne de télévision américaine Fox. Le stimulateur cardiaque de l'acteur y joue un rôle important.

Elle veut l'aider, elle glisse, elle tombe...

Selon Baden, lorsque le stimulateur cardiaque de Gene Hackman a cessé de fonctionner le 17 février, il se trouvait peut-être dans la remise. Il aurait alors été victime d'un arrêt cardiaque et aurait pu s'effondrer.

La situation dans laquelle il a été retrouvé - Hackman était à terre, une canne et des lunettes de soleil à côté de lui - pourrait étayer cette théorie.

Reste la question : pourquoi Betsy Arakawa est-elle également morte ? Selon le rapport de perquisition de la police, la femme de 65 ans a été retrouvée dans la salle de bain.

Une fiole ouverte contenant des médicaments sur ordonnance aurait été posée sur le buffet, et des comprimés étaient en outre répartis autour de son corps. La police a également trouvé des préparations destinées à réguler la fonction thyroïdienne et à traiter l'hypertension.

Selon le pathologiste Baden, Betsy Arakawa pourrait avoir découvert le corps de Hackman et s'être précipitée dans la salle de bain pour lui apporter ses médicaments. Ce faisant, elle aurait pu tomber.

Gene Hackman était considéré comme l'un des acteurs les plus importants de sa génération. Lauréat de deux Oscars, il est notamment devenu célèbre grâce à des films comme «French Connection» (1971), «The Conversation» (1974) et «Impitoyable» (1992). Au début des années 2000, il s'est retiré des feux de la rampe à Hollywood.