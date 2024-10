Déguisé en infirmer, il tente d'empoisonner le compagnon de sa mère pour hériter de la maison

Un médecin, motivé par un héritage, aurait tenté d'éliminer le compagnon de sa mère en simulant un rappel vaccinal contre le Covid-19. Déguisé en infirmier, il aurait injecté un poison à sa victime, laissant cette dernière à deux doigts de la mort.

Après un examen, le médecin a assuré à la victime qu'un rappel de vaccin était nécessaire et a injecté un poison (Image symbolique). Bild: KEYSTONE

dpa

En Angleterre, un homme de 53 ans, déguisé en infirmier, aurait tenté de tuer le compagnon de sa mère dans un plan machiavélique pour hériter de sa maison. Il comparaît désormais devant le tribunal pour tentative de meurtre, bien qu'il rejette les accusations de meurtre, admettant néanmoins avoir administré une substance nocive dans le but de provoquer une légère douleur.

Le ministère public soutient que le médecin généraliste avait concocté un plan élaboré pour éliminer le partenaire de sa mère. Selon l'accusation, il aurait envoyé une fausse lettre du service de santé publique à la victime, un homme de 73 ans, l'invitant à une visite de contrôle. Lorsque celui-ci a accepté, l'accusé s'est déguisé en personnel médical, revêtu d’un manteau, d’une casquette, de gants, d’un masque et de lunettes teintées, s'exprimant dans un anglais approximatif.

Il prend la fuite mais se fait démasquer par sa mère

La supercherie a d'abord fonctionné, car la mère de l'accusé a même demandé une prise de sang au faux infirmier. Après un examen, celui-ci a assuré à la victime qu'un rappel de vaccin était nécessaire et a injecté un poison, selon l'accusation. L'homme de 73 ans a alors poussé un cri de douleur, tandis que le faux infirmier prenait la fuite.

Peu de temps après, la victime a constaté une décoloration de son bras et des cloques sont apparues. Il a finalement été hospitalisé avec un diagnostic de fasciite nécrosante, une infection bactérienne rare et potentiellement mortelle. L'homme a passé plusieurs semaines à l'hôpital, et la nature exacte de la substance injectée reste inconnue.

La supercherie a été révélée après que la compagne de la victime ait remarqué que l'infirmier avait la même carrure que son fils.

dpa