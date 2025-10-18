Un méthanier explose au large du Yémen

Un méthanier battant pavillon camerounais a émis un signal de détresse après une explosion survenue à bord au large du Yémen, ont indiqué samedi la société de sécurité maritime britannique Ambrey et la force navale européenne Aspides.

Un méthanier de la compagnie Fuji LNG entre dans le port de Yantai, dans la province du Shandong, à l’est de la Chine, le vendredi 14 février 2025 (photo d’illustration). IMAGO/Avalon.red

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'incident s'est produit dans le Golfe d'Aden à environ 60 milles nautiques au sud d'Ahwar, sur la côte sud du Yémen, selon Ambrey. L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a pour sa part fait état d'un incendie à bord du navire après qu'il a été touché par un projectile inconnu.

La force navale de l'Union européenne Aspides déployée dans la zone a indiqué «qu'un incendie était en cours» dans ce navire «à pavillon camerounais MV Falcon», transportant du gaz naturel. Selon un dernier bilan d'Aspides, qui a mené les opérations de sauvetage, 24 des 26 membres d'équipage ont été secourus, tandis que deux autres sont portés disparus.

«Sans rapport avec les yéménites»

Ambrey a précisé ne pas identifier le méthanier, en provenance de Sohar à Oman et à destination de Djibouti, comme appartenant à la catégorie des navires habituellement visés par les rebelles yéménites Houthis dans la zone, voie maritime majeure pour le commerce mondial.

«Les forces armées yéménites n'ont rien à voir avec cet incident», ont déclaré les Houthis dans un communiqué relayé par leur agence de presse Saba. Depuis le début de la guerre à Gaza, ces insurgés, soutenus par l'Iran, mènent au large du Yémen des attaques de missiles ou de drones contre les navires qu'ils estiment liés à Israël, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

Ambrey a toutefois indiqué que le méthanier avait été mentionné en 2022 par l'organisation américaine United Against Nuclear Iran comme impliqué dans des activités d'évitement des sanctions internationales.

Attaques de rebelles

Fin septembre, une attaque des rebelles yéménites contre un cargo néerlandais, le MV Minervagracht, dans le golfe d'Aden, a fait un mort et provoqué un incendie à bord, blessant un autre membre d'équipage. Les Houthis mènent également régulièrement des attaques aux missiles ou drones sur le territoire israélien, en grande partie interceptées.

En riposte, l'armée de l'air israélienne a mené plusieurs raids meurtriers contre des cibles des Houthis à Sanaa, ainsi que dans le nord et l'ouest du Yémen, où les rebelles contrôlent de vastes régions.

Après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, les Houthis ont dit demeurer en «alerte» et affirmé suivre de près sa mise en oeuvre avant d'envisager de suspendre leurs opérations.