Accueilli au département d'Etat Un militant d'extrême droite britannique «noue des alliances» aux USA

Valérie Passello

25.2.2026

Le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson a dit mercredi avoir été «invité» au département d'Etat américain, alors que l'administration Trump dénonce les entraves à la liberté d'expression en Europe.

Tommy Robinson, qui se dit journaliste, et est connu pour être un activiste anti-immigration et anti-islam.
Tommy Robinson, qui se dit journaliste, et est connu pour être un activiste anti-immigration et anti-islam.
KEYSTONE

Agence France-Presse

25.02.2026, 23:13

25.02.2026, 23:14

«En Amérique, nouer des alliances et des amitiés. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être invité au département d'Etat», a écrit M. Robinson sur son compte X, accompagné d'une photo de lui prise sur le balcon de l'immeuble avec un drapeau américain en arrière plan.

Tommy Robinson, qui se dit journaliste et est connu pour être un activiste anti-immigration et anti-islam, a organisé l'un des plus grands rassemblements de l'extrême droite à Londres en septembre dernier, avec plus de 150.000 participants.

Il avait alors rendu hommage à l'influenceur ultra-conservateur américain Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre. Ce chrétien nationaliste était le cofondateur de l'organisation de mobilisation de la jeunesse conservatrice Turning Point USA.

«C'est un honneur d'accueillir aujourd'hui au département d'Etat Tommy Robinson, défenseur de la liberté d'expression», a publié également sur X Joe Rittenhouse, conseiller au sein du Bureau des affaires consulaires.

«Le monde et l'Occident sont meilleurs lorsque nous luttons pour la liberté d'expression, et personne n'a été plus en première ligne que Tommy. Je suis heureux de te voir, mon ami !», a-t-il ajouté.

Interrogé par l'AFP, le département d'Etat n'a fait aucun commentaire public.

M. Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, est le fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan.

Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a été emprisonné en 2018 pour outrage au tribunal, puis en 2024 pour avoir répété des propos diffamatoires contre un réfugié.

lb/ph

© Agence France-Presse

