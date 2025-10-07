  1. Clients Privés
Embolie pulmonaire Il gagne à la loterie, fait la fête pendant des mois… et finit à l’hôpital

Lea Oetiker

7.10.2025

Après trois mois de fêtes quasi ininterrompues, un millionnaire britannique de la loterie a dû être hospitalisé. Il affirme aujourd’hui vouloir réorganiser sa vie.

Adam Lopez a quitté son emploi après avoir gagné au loto.
Adam Lopez a quitté son emploi après avoir gagné au loto.
Screenshot X

Lea Oetiker

07.10.2025, 16:28

07.10.2025, 18:10

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Adam Lopez, originaire de Grande-Bretagne, a remporté plus d’un million de francs à la loterie. Il a célébré sa victoire pendant des mois… jusqu’à ce qu’une embolie pulmonaire l’envoie à l’hôpital.
  • Aujourd’hui, il dit vouloir changer de vie.
  • Pendant ce temps, en Allemagne, une autre histoire intrigue: un gagnant de 120 millions d’euros reste introuvable. Il n’a toujours pas réclamé son gain.
Montre plus

Adam Lopez, 39 ans, est devenu millionnaire d'un coup en juillet grâce à un gain d'un million de livres (environ 1,07 million de francs) à la loterie. Le cariste britannique ne disposait auparavant que de l'équivalent de 13 francs sur son compte, comme le rapporte la BBC.

Il fallait bien sûr célébrer ce gain exceptionnel — et Adam Lopez ne s’en est pas privé. Pendant trois mois, il a enchaîné les pubs, les soirées et les excès. Mais son corps a fini par dire stop : le 10 septembre, il a été hospitalisé pour une embolie pulmonaire bilatérale.

Loterie. La cagnotte de 28,02 millions est tombée à l’Euro Millions

LoterieLa cagnotte de 28,02 millions est tombée à l’Euro Millions

«Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus respirer», confie-t-il à la BBC. «Ça a été un énorme claque», ajoute Adam Lopez. Depuis sa victoire en juillet, il décrit son expérience comme «un tour de montagnes russes absolu».

Lopez a passé huit jours et demi à l'hôpital. Cette expérience lui a enseigné une leçon précieuse : «Peu importe que vous ayez un million, 100 millions, un milliard ou même un billion — lorsque vous êtes dans une ambulance, tout cela perd toute signification.» Après avoir quitté son emploi immédiatement après sa victoire, il souhaite désormais reprendre sa vie en main.

Un joueur de loto ne récupère pas son gain de 120 millions de dollars

En Allemagne, une situation un peu particulière se joue en ce moment. Il y a environ deux semaines, une personne a remporté 120 millions d’euros — mais elle reste introuvable à ce jour. « Nous gardons toujours l’espoir qu’elle se manifeste », a confié un porte-parole du Lotto Berlin à RTL.

Si le gagnant ne se manifeste toujours pas, un plan B est déjà prêt : la société Lotto prévoit de lancer elle-même les recherches, notamment à l’aide de panneaux d’information et d’affiches dans plusieurs points de vente. Ces supports viseraient également à inciter les joueurs à vérifier une nouvelle fois leurs tickets.

Actu et dicton du jour. Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!

Actu et dicton du jourLe village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!

La raison pour laquelle le gagnant n’a pas encore été retrouvé reste inconnue. Le ticket a été validé dans un point de vente situé dans l’arrondissement de Charlottenburg-Wilmersdorf. Selon un porte-parole, il s’agirait probablement d’un joueur occasionnel.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

