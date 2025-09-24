Un collégien de 14 ans, «en situation de handicap» et fasciné par Hitler, a été interpellé mercredi en Alsace après avoir agressé à l'arme blanche une enseignante de 66 ans dans sa classe. Le pronostic vital de la professeure de musique, blessée au visage, n'est pas engagé.

L'adolescent a été interpellé peu après l'agression. Il s'est porté lui-même des coups de couteau et a été hospitalisé à Strasbourg en urgence absolue. ATS

Keystone-SDA ATS

Interpellé peu après les faits à Benfeld (Bas-Rhin) à 30 km au sud de Strasbourg, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Strasbourg en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.

L'adolescent, au «parcours personnel et familial difficile», a été «pris en charge dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance», a dit la ministre démissionnaire de l'Education nationale Elisabeth Borne. Il a été «repéré pour une certaine fascination vis-à-vis de Hitler, vis-à-vis aussi des armes», et avait pour cette raison écopé d'une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire», a-t-elle ajouté.

«En début de semaine, il a de nouveau dessiné des symboles 'SS' sur un cahier et une procédure disciplinaire était prévue», a-t-elle ajouté sans vouloir s'avancer sur les raisons de son passage à l'acte. «Ce n'est pas un jeune qui était connu comme violent», a-t-elle néanmoins précisé.

Le mineur, en classe de 3e, était «très suivi par l'équipe éducative de l'établissement» et «en fragilité scolaire», a précisé à l'AFP un porte-parole du rectorat.

Santé mentale

Les faits ont eu lieu peu après le début des cours. Selon une élève, témoin directe de la scène, l'agresseur aurait frappé à la porte avant de s'en prendre à l'enseignante. Ce drame est un «événement isolé», survenu dans un «collège calme qui a un encadrement exemplaire», a estimé Jacky Wolfarth, maire de Benfeld, une ville de 6000 habitants.

Pour Jean-Rémi Girard, président du syndicat enseignant Snalc, «on sait qu'il y a des élèves qui peuvent péter des câbles». Après la crise du Covid, «il y a eu des effets sur la santé mentale de nos élèves», et donc de l'«inquiétude» chez les professeurs.

Pour autant, «il n'y a pas de solution miracle», a dit à l'AFP ce responsable syndical, ajoutant «on ne va pas mettre des portiques de détection de métaux» à l'entrée des établissements.

«Ce drame ne doit pas devenir un fait divers de plus ni être instrumentalisé dans des polémiques ou récupérations politiques indignes», a réagi de son côté Morgane Verviers, secrétaire générale de l'UNSA Education dans un communiqué.