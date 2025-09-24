  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alsace Fasciné par Hitler, un ado de 14 ans agresse une enseignante

ATS

24.9.2025 - 18:30

Un collégien de 14 ans, «en situation de handicap» et fasciné par Hitler, a été interpellé mercredi en Alsace après avoir agressé à l'arme blanche une enseignante de 66 ans dans sa classe. Le pronostic vital de la professeure de musique, blessée au visage, n'est pas engagé.

L'adolescent a été interpellé peu après l'agression. Il s'est porté lui-même des coups de couteau et a été hospitalisé à Strasbourg en urgence absolue.
L'adolescent a été interpellé peu après l'agression. Il s'est porté lui-même des coups de couteau et a été hospitalisé à Strasbourg en urgence absolue.
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:30

24.09.2025, 18:37

Interpellé peu après les faits à Benfeld (Bas-Rhin) à 30 km au sud de Strasbourg, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Strasbourg en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.

L'adolescent, au «parcours personnel et familial difficile», a été «pris en charge dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance», a dit la ministre démissionnaire de l'Education nationale Elisabeth Borne. Il a été «repéré pour une certaine fascination vis-à-vis de Hitler, vis-à-vis aussi des armes», et avait pour cette raison écopé d'une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire», a-t-elle ajouté.

«En début de semaine, il a de nouveau dessiné des symboles 'SS' sur un cahier et une procédure disciplinaire était prévue», a-t-elle ajouté sans vouloir s'avancer sur les raisons de son passage à l'acte. «Ce n'est pas un jeune qui était connu comme violent», a-t-elle néanmoins précisé.

Le mineur, en classe de 3e, était «très suivi par l'équipe éducative de l'établissement» et «en fragilité scolaire», a précisé à l'AFP un porte-parole du rectorat.

Santé mentale

Les faits ont eu lieu peu après le début des cours. Selon une élève, témoin directe de la scène, l'agresseur aurait frappé à la porte avant de s'en prendre à l'enseignante. Ce drame est un «événement isolé», survenu dans un «collège calme qui a un encadrement exemplaire», a estimé Jacky Wolfarth, maire de Benfeld, une ville de 6000 habitants.

Pour Jean-Rémi Girard, président du syndicat enseignant Snalc, «on sait qu'il y a des élèves qui peuvent péter des câbles». Après la crise du Covid, «il y a eu des effets sur la santé mentale de nos élèves», et donc de l'«inquiétude» chez les professeurs.

Pour autant, «il n'y a pas de solution miracle», a dit à l'AFP ce responsable syndical, ajoutant «on ne va pas mettre des portiques de détection de métaux» à l'entrée des établissements.

«Ce drame ne doit pas devenir un fait divers de plus ni être instrumentalisé dans des polémiques ou récupérations politiques indignes», a réagi de son côté Morgane Verviers, secrétaire générale de l'UNSA Education dans un communiqué.

Les plus lus

Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Vol de motos à Prilly et course-poursuite sur l'autoroute A1!
Un documentaire sur la princesse norvégienne et son chaman crée des remous
Ni amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur
«Trump fait sa crise comme un enfant qui n'a pas eu son jouet»
Fin des rentes à vie de veufs et de veuves en Suisse ?