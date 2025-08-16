  1. Clients Privés
France Un mineur de 16 ans tué par balle près d'Orléans

Alix Maillefer

16.8.2025

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), a-t-on appris de source policière.

Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures (archives).
Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures (archives).
Keystone

Agence France-Presse

16.08.2025, 12:20

Les policiers avaient été appelés vers 02h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle au thorax dans la rue. Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures, a indiqué cette source.

Selon des témoins, le tireur serait un homme ayant ouvert le feu avec une arme de poing sur un groupe qui tournait autour de véhicules garés à proximité dans cette zone résidentielle, puis aurait pris la fuite.

Sollicité par l'AFP pour préciser les circonstances de cet homicide, le parquet d'Orléans n'avait pas répondu à la mi-journée.

