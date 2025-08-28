  1. Clients Privés
France voisine Un mort après une agression à l'arme blanche près de Nancy

ATS

28.8.2025 - 20:42

Une agression à l'arme blanche a fait un mort et un blessé jeudi à Vandoeuvre-lès-Nancy, près de Nancy, a-t-on appris auprès du maire de la ville et du parquet de Nancy. Les victimes sont un père et son fils.

Une enquête des chefs de meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et un dispositif policier conséquent a été déployé sur place (photo prétexte).
Une enquête des chefs de meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et un dispositif policier conséquent a été déployé sur place (photo prétexte).
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

28.08.2025, 20:42

28.08.2025, 20:47

«Les circonstances de ces faits sont encore à éclaircir», a indiqué à l'AFP le procureur de Nancy, François Capin-Dulhoste. «Un homme de 61 ans et son fils de 27 ans ont été victimes de coups portés par arme blanche cet après-midi sur la voie publique à Vandoeuvre. Le père, atteint à la poitrine, est décédé.»

Une enquête des chefs de meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et un dispositif policier conséquent a été déployé sur place. La victime et son fils sont tous deux d'origine arménienne. Le fils a été pris en charge par les secours et transporté vers les urgences. Ses jours ne seraient pas en danger, selon Patrice Donati, maire de cette ville de 30'000 habitants, dans la périphérie immédiate de Nancy.

«Je pense à cette famille, ce n'est pas une famille connue des forces de police, je ne peux avoir que de l'empathie pour eux», a-t-il déclaré à l'AFP. Le ou les auteurs de l'agression n'ont pas été identifiés.

Le maire a fait part de sa stupeur face à cette agression mortelle. «Notre commune a des habitants de 95 nationalités différentes, mais avec des indices de sécurité assez bons», a-t-il souligné. «Nous n'avons pas de gare, pas de boîte de nuit, pas de lieu à risque, et des affaires de ce type nous n'en avons pas tous les jours, et heureusement.»

