Haut-Valais Un mort dans un accident impliquant un véhicule agricole

ATS

16.11.2025 - 16:09

Un homme a perdu la vie dans un accident de travail samedi à Ried-Mörel, en Haut-Valais. Son véhicule agricole a quitté la route lors d'une manoeuvre.

Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur les lieux (photo prétexte).
Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur les lieux (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 16:09

16.11.2025, 16:15

L'accident s'est produit vers 14h45 sur un chemin rural. Alors que le conducteur étendait du lisier dans un champ, l'arrière du véhicule a quitté la route pour une raison encore indéterminée. Il a entraîné avec lui la cabine du tracteur, explique dimanche le Ministère public valaisan dans un communiqué.

«C'était tellement irréel». Passants renversés par un bus à Stockholm: trois morts

«C'était tellement irréel»Passants renversés par un bus à Stockholm: trois morts

Malgré l'intervention des secours, le conducteur – un Suisse de 62 ans – est décédé sur les lieux de l'accident. L'intervention a mobilisé, en plus de la police, l'Organisation cantonale valaisanne des secours, un hélicoptère d'Air Zermatt, un médecin urgentiste et les pompiers d'Aletsch.

