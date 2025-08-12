Un homme est mort dans un feu de forêt près de Madrid, ont annoncé mardi les autorités locales, première victime des nombreux incendies qui touchent l'Espagne en pleine vague de chaleur et qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer.

Les incendies en Espagne ont fait un mort, près de Madrid, tandis que des milliers de personnes sont évacuées. ATS

Keystone-SDA ATS

«Je déplore profondément le décès de l'homme qui avait été grièvement blessé lors de l'incendie de forêt de Tres Cantos», localité à 25 km de Madrid du centre de Madrid, a écrit sur X, Isabel Díaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid.

L'homme décédé avait subi de graves brûlures sur presque tout le corps, ont annoncé précédemment les autorités locales. Des centaines d'habitants ont été évacués et l'un d'entre eux souffre de «douleurs thoraciques», selon les autorités.

«En à peine 40 minutes, le feu a progressé de six kilomètres», a expliqué dans la nuit à la presse Carlos Novillo, conseiller à l'environnement de la région de Madrid.

Dès mardi matin, les autorités régionales de Madrid ont indiqué sur X que la lutte contre l'incendie avait «évolué favorablement pendant la nuit» et que le feu était circonscrit».

Mais les plages de Tarifa, en Andalousie, ont de nouveau été menacées par les flammes venant des forêts des montagnes voisines, obligeant à évacuer rapidement des milliers de touristes.

Dizaines d'autres

Ces deux nouveaux incendies s'ajoutent aux dizaines d'autres qui touchent l'Espagne mardi et qui ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Cette série d'incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée mardi dans son dixième jour avec toutes les régions en alerte, y compris celles du nord. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.

Sur les plages de la région de Tarifa, dans la province de Cadix, environ 2.000 personnes ont été évacuées en urgence lundi des hôtels et des habitations, comme cela s'était déjà produit il y a une semaine lors d'un autre incendie.

«Nous avons réussi à sauver les habitations» du feu «à la dernière seconde», a expliqué à la presse Antonio Sanz, conseiller à l'Intérieur de l'Andalousie.

«Nous avons évidemment vécu des moments extrêmement dangereux, car les flammes atteignaient l'entrée des lotissements», mais l'évacuation s'est déroulée «en un temps record», a-t-il dit, ajoutant qu'un agent de la Garde civile ayant participé à l'évacuation, a été blessé après avoir été renversé par une voiture.

La région de Castille-et-León, dans le nord-ouest, est elle aussi touchée par les incendies. «Nous intervenons aujourd'hui sur 32 incendies de forêt en Castille-et-León, dont beaucoup sont simultanés», ont indiqué sur X les autorités de la plus grande région d'Espagne.