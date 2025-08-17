  1. Clients Privés
Vaud Un mort dans un accident d'avion à Valeyres-sous-Rances

ATS

17.8.2025 - 17:44

Un avion s'est écrasé samedi après-midi à Valeyres-sous-Rances, alors qu'il regagnait l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains. Seul à bord, le pilote de l'appareil a été tué dans cet accident, indique dimanche la police cantonale vaudoise.

L'enquête devra déterminer les causes de l'accident (image d'illustration).
L'enquête devra déterminer les causes de l'accident (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.08.2025, 17:44

17.08.2025, 19:22

La victime est un Vaudois de 67 ans domicilié à Yverdon. Il avait effectué plusieurs remorquages de planeur durant la journée. L'appareil, un Aerospool WT-9 Dynamic LSA, s'est écrasé dans un champ, pour une raison encore inconnue, précise la police.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC), compétent dans ce genre d'affaire. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) est, lui, chargé d'enquêter sur la cause de l'accident en coordination avec les gendarmes de l'Unité de circulation.

Enquêtes parallèles

Les enquêtes du MPC et du SESE sont menées en parallèle et en étroite coordination, indique la police vaudoise.

Elle ajoute que cet accident a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, des spécialistes gendarmes de l'unité de circulation, du Nedex (en charge notamment des engins explosifs) et de la brigade de police scientifique. Les pompiers de la Plaine de l'Orbe et du Nord vaudois, une ambulance, un inspecteur ECA et des enquêteurs du SESE se sont également rendus sur place.

