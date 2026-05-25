Un mort dans une violente rixe à Monthey

Une violente altercation samedi à la gare de Monthey (VS) a coûté la vie un Français âgé de 35 ans. Grièvement blessé, il est décédé lundi. Trois personnes ont été interpellées.

Peu avant 07h00 samedi matin, deux individus s’en sont pris à un homme devant la gare de Monthey (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Peu avant 07h00 samedi matin, pour des raisons que l’enquête devra établir, deux individus s’en sont pris à un homme devant la gare de Monthey avant de prendre la fuite, ont annoncé lundi le Ministère public du Valais et la police cantonale.

La victime a d’abord été prise en charge et réanimée par le personnel de la gare, avant l’arrivée des secours. Le trentenaire a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital de Sion, où il a succombé à ses graves blessures lundi.

Trois auteurs présumés ont été rapidement arrêtés. Il s'agit de ressortissants portugais, franco-algérien et angolais âgés de 22 à 30 ans. A l'issue de leurs auditions, ils ont été placés en détention provisoire. Le ressortissant portugais a été remis en liberté et sera poursuivi pour omission de porter secours. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.