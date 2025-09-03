  1. Clients Privés
Un mort et huit blessés Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse

Maximilian Haase

3.9.2025

Une personne a perdu la vie et huit autres ont été blessées dans un grave accident sur l'A14. Une camionnette a perdu le contrôle et est entrée en collision avec plusieurs voitures.

Un camion a traversé la glissière de sécurité et est entré en collision avec plusieurs véhicules.
Un camion a traversé la glissière de sécurité et est entré en collision avec plusieurs véhicules.
Luzerner Polizei

Maximilian Haase

03.09.2025, 17:43

03.09.2025, 18:37

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un grave accident sur l’A14, près d’Ebikon (LU), a fait un mort et huit blessés.
  • Selon la police, une camionnette a franchi la glissière centrale et percuté plusieurs véhicules.
  • L’autoroute en direction de Zoug est restée fermée pendant plusieurs heures.
Montre plus

Un tragique accident s’est produit mercredi vers 13h40 sur l’A14. Entre l’entrée de Buchrain et le tunnel de Rathausen, en direction de Lucerne, le conducteur d’une camionnette a perdu le contrôle de son véhicule, selon la police lucernoise. Une personne a perdu la vie et huit autres ont été blessées.

Genève. Une cycliste chute et se blesse sérieusement à la tête

GenèveUne cycliste chute et se blesse sérieusement à la tête

Selon la police, la camionnette a d’abord heurté la glissière de sécurité à droite, puis a été déviée, traversant la chaussée avant de franchir la glissière centrale et de se renverser. Elle a ensuite percuté plusieurs véhicules circulant en sens inverse, dont trois voitures et un train de remorques.

Bloqué pendant des heures

Au moins une personne a perdu la vie, et huit autres ont été transportées à l’hôpital. Les secours 144, les pompiers et la police sont intervenus en nombre sur place.

L’autoroute A14 est restée fermée pendant plusieurs heures en direction de Zoug, provoquant un bouchon d’environ cinq kilomètres. Le ministère public lucernois, basé à Emmen, a ouvert une enquête.

Accident. Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !

AccidentStupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !

Des photos du lieu de l’accident montrent une épave totalement détruite et une glissière de sécurité centrale arrachée sur plusieurs mètres. La cause exacte de l’accident reste pour l’instant inconnue.

Un camion a également été impliqué dans l'accident.
Un camion a également été impliqué dans l'accident.
Luzerner Polizei

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

