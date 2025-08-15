Une collision entre un train et un véhicule agricole au Danemark a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé vendredi la police, sans préciser la gravité de ces blessures.

Des policiers danois interviennent sur les lieux d’un accident de train, à Bjerndrup, dans le sud du Danemark, le 15 août 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans un accident de train près de Bjerndrup» dans le sud-ouest du pays, a écrit la police dans un communiqué. Deux personnes ont été transportées par hélicoptère, a-t-elle noté sans autres précisions sur leur état.

L'accident, dont la cause n'est pas précisée, implique un train rapide et un véhicule agricole. Sur X, l'agence ferroviaire nationale, Banedanmark, a précisé que la collision avait eu lieu à un passage à niveau.

D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé. Selon la compagnie ferroviaire DSB, qui opérait le train, environ 95 personnes étaient à bord, dont des élèves d'une école de Sønderborg, a relévé la presse.