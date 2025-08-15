  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

95 personnes à bord Un train déraille au Danemark : au moins un mort, et de nombreux blessés

ATS

15.8.2025 - 20:21

Une collision entre un train et un véhicule agricole au Danemark a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé vendredi la police, sans préciser la gravité de ces blessures.

Des policiers danois interviennent sur les lieux d’un accident de train, à Bjerndrup, dans le sud du Danemark, le 15 août 2025.
Des policiers danois interviennent sur les lieux d’un accident de train, à Bjerndrup, dans le sud du Danemark, le 15 août 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 20:21

«Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans un accident de train près de Bjerndrup» dans le sud-ouest du pays, a écrit la police dans un communiqué. Deux personnes ont été transportées par hélicoptère, a-t-elle noté sans autres précisions sur leur état.

L'accident, dont la cause n'est pas précisée, implique un train rapide et un véhicule agricole. Sur X, l'agence ferroviaire nationale, Banedanmark, a précisé que la collision avait eu lieu à un passage à niveau.

D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé. Selon la compagnie ferroviaire DSB, qui opérait le train, environ 95 personnes étaient à bord, dont des élèves d'une école de Sønderborg, a relévé la presse.

Les plus lus

Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
«D’abord le choc, puis la panique» : ce que la guerre de Poutine inflige aux Russes
Un député israélien invective violemment «le Mandela palestinien»
«Il n'existe aucune preuve de faute grave» : une enquête du WEF blanchit Klaus Schwab
Roger Federer aura une vue dégagée sur le lac de Zurich
Les droits de douane de Trump menacent 100'000 emplois en Suisse