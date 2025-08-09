Un mort et un blessé grave dans une dispute à St-Gall

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le Parquet a ouvert une enquête Un mort et un blessé grave dans une dispute à St-Gall

ATS

9.8.2025 - 11:37

Un homme a été tué et un autre grièvement blessé dans la nuit de vendredi à samedi, à St-Gall, au terme d'une dispute. L'homme blessé, un Italien de 40 ans, a été arrêté.

L'un d'eux, un Sri Lankais de 54 ans, est mort peu après sur les lieux (archive).
L'un d'eux, un Sri Lankais de 54 ans, est mort peu après sur les lieux (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.08.2025, 11:37

Alertée vers une heure du matin, dans le cadre d'une dispute, la police a retrouvé deux hommes grièvement blessés à la Langgasse. L'un d'eux, un Sri Lankais de 54 ans, est mort peu après sur les lieux. Le deuxième protagoniste a été emmené à l'hôpital et arrêté par la police. Le Parquet a ouvert une enquête, indiquent les autorités.

Les plus lus

Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Un motard perd la vie au pied du Col du Grand-Saint-Bernard
Un mort et un blessé grave dans une dispute à St-Gall
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York
Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»