Un homme est mort samedi à la suite de tirs par des agents fédéraux à Minneapolis, ont rapporté plusieurs médias américains, deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a tué par balle une Américaine dans cette même ville du nord du pays.

Law enforcement officials respond to the scene of a shooting in Minneapolis, on Wednesday, Jan. 7, 2026. (Alex Kormann/Star Tribune via AP) AP

Keystone-SDA ATS

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait dénoncé un peu plus tôt «de nouveaux tirs atroces» par des agents fédéraux au moment où la ville de Minneapolis est secouée par des manifestations contre la présence de l'ICE.