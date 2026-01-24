  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après Renee Good Un mort à Minneapolis après des tirs par des agents fédéraux

ATS

24.1.2026 - 19:06

Un homme est mort samedi à la suite de tirs par des agents fédéraux à Minneapolis, ont rapporté plusieurs médias américains, deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a tué par balle une Américaine dans cette même ville du nord du pays.

Law enforcement officials respond to the scene of a shooting in Minneapolis, on Wednesday, Jan. 7, 2026. (Alex Kormann/Star Tribune via AP)
Law enforcement officials respond to the scene of a shooting in Minneapolis, on Wednesday, Jan. 7, 2026. (Alex Kormann/Star Tribune via AP)
AP

Keystone-SDA

24.01.2026, 19:06

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait dénoncé un peu plus tôt «de nouveaux tirs atroces» par des agents fédéraux au moment où la ville de Minneapolis est secouée par des manifestations contre la présence de l'ICE.

Légitime défense ou bavure?. Maman tuée à Minneapolis: 4 impacts de balle, les détails glaçants

Légitime défense ou bavure?Maman tuée à Minneapolis: 4 impacts de balle, les détails glaçants

Les plus lus

Trump menace à nouveau son voisin canadien
7 conseils pour conduire en toute sécurité
«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Berne veut faire toute la lumière sur l'incendie
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»