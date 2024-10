Un mort, trains à l'arrêt, électricité coupée: Kirk balaye la France

La dépression Kirk continue à déverser des trombes d'eau sur le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, traversant l'Ile-de-France en direction du nord-est. Plus de 67'000 foyers sont privés d'électricité. Le gouvernement a appelé à la «prudence».

Un plaisancier est décédé au large de Sète et un autre est en urgence absolue en raison de la forte houle secouant l'Hérault qui a fait chavirer trois bateaux, a annoncé la préfecture de ce département.

Plus de 67'000 clients étaient privés d'électricité mercredi soir, principalement dans le Sud-Ouest, a annoncé Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution.

Pour jeudi, la Seine-et-Marne reste en vigilance rouge mais Météo France a aussi placé 25 départements en vigilance orange.

«Quelques avions déroutés»

Selon le ministre délégué aux Transports François Durovray, les difficultés mercredi en fin de journée restaient «limitées», avec notamment «quelques avions déroutés».

Sur le rail, il a évoqué la possibilité «d'arbres couchés» ou des «effondrements de talus» et des dispositions prises «pour qu'avant l'ouverture du service» jeudi, «toutes les vérifications soient faites et qu'évidemment la sécurité des usagers soit assurée».

La SNCF a indiqué que plusieurs interruptions de circulation localisées étaient en cours à 19h00 mercredi afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel.

Outre la Seine-et-Marne, où les transports scolaires seront suspendus jeudi, 29 départements sont placés mercredi en vigilance orange, selon le bulletin de Météo-France publié à 22h00.

L'équivalent d'un mois de pluie était attendu en une journée sur un axe allant de la Vendée à la Champagne-Ardenne, au sud de la Picardie en passant par la région parisienne.

A Noirmoutier-en-l'île, en Vendée, le centre hospitalier a été touché par une inondation, qui n'a pas nécessité d'évacuation à ce stade, selon la préfecture. De nombreuses routes ont été et sont parfois toujours inondées dans de nombreux secteurs du département. Les pompiers ont réalisé 134 interventions depuis le début de la tempête et ont reçu plus de 536 appels.

Les fortes précipitations ont par ailleurs provoqué une innondation de l'autoroute A11 en direction de Paris entraînant une coupure de cette voie, a indiqué Bison Futé.

Dans les Pays de la Loire, les «fortes pluies ont entraîné des inondations sur les voies», interrompant par endroits le trafic ferroviaire. En Loire-Atlantique, 22 routes étaient coupées totalement ou partiellement selon le conseil départemental.

211 km/h dans les Pyrénées

Par précaution, la SNCF avait programmé une interruption totale du trafic sur plusieurs axes mercredi.

En Nouvelle-Aquitaine, un fort coup de vent a été ressenti, notamment sur les sommets de l'ouest du massif pyrénéen: selon Météo France, des rafales à 211 km/h ont été enregistrées dans la nuit dans le secteur de la station de ski d'Iraty (Pyrénées-Atlantiques).

Passée d'abord par la péninsule ibérique, Kirk a provoqué des dégâts au Portugal, avec notamment 300'000 personnes privées de courant.

La queue de la tempête tropicale Kirk devrait se faire sentir en Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi et en partie dans la journée de jeudi. Il faut s'attendre à des vents violents ainsi qu'à de fortes pluies, prévient MétéoSuisse.

