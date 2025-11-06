Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures

Un jeune motard de 17 ans est décédé mercredi soir sur l'A12 près de Vaulruz FR dans un accident avec plusieurs voitures. La police cantonale fribourgeoise enquête sur les circonstances exactes de l'accident.

La police cantonale fribourgeoise enquête actuellement sur les causes de l'accident. Symbolbild: Kapo Freiburg

Dominik Müller Dominik Müller

Mercredi soir, vers 22h30, la police cantonale fribourgeoise a été informée d'un accident de la circulation sur l'autoroute A12 entre Bulle et Vaulruz. Selon les premières constatations, plusieurs collisions graves se sont produites peu avant la sortie de Vaulruz entre un motard de 17 ans et trois voitures.

Toutes les personnes impliquées circulaient en direction de Vaulruz lorsque l'accident s'est produit pour une raison encore inconnue. Le motard a subi de graves blessures et est décédé sur le lieu de l'accident, comme l'indique la police cantonale dans un communiqué. Les trois automobilistes n'ont pas été blessés.

Le Careteam (EMUPS) a été appelé pour s'occuper des personnes présentes. Les pompiers du bataillon Sud sont intervenus pour éclairer le lieu de l'accident.

Les véhicules impliqués ont été saisis pour les besoins de l'enquête et enlevés par un dépanneur. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête en cours.

Le tronçon d'autoroute entre Bulle et Vaulruz est resté fermé à la circulation jusqu'à 5h30 du matin, le temps de l'intervention. La police ne donne pas d'autres informations pour le moment.