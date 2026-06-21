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Héliporté au CHUV Un motard de 19 ans se blesse grièvement à Rossinière

ATS

21.6.2026 - 13:25

Un jeune motocycliste de 19 ans, titulaire d’un permis d’élève conducteur, a été grièvement blessé dans un accident survenu samedi soir à Rossinière. Il a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital.

Le pronostic vital du blessé est engagé, a indiqué la police cantonale vaudoise (archives).
Le pronostic vital du blessé est engagé, a indiqué la police cantonale vaudoise (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 13:25

21.06.2026, 14:59

Le motocycliste suisse de 19 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, circulait sur la route principale en direction de Bulle, a indiqué dimanche la police cantonale vaudoise. Pour une raison qui reste à déterminer, ce conducteur en formation a dévié de sa voie peu avant un virage à gauche.

Il a quitté la chaussée avant de chuter dans un talus herbeux situé au fond d’un ravin. Vers 18h40, un occupant d’un véhicule de passage a aperçu le jeune homme en contrebas de la route, à la hauteur du hameau de La Tine, et a donné l’alerte.

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Pris en charge sur les lieux par les secours, il a ensuite été héliporté par la Rega au CHUV dans un état critique. La route a été fermée durant six heures sur le territoire de la commune de Rossinière afin de permettre l’intervention des secours et les constatations d’usage.

Plusieurs patrouilles de la police vaudoise, une ambulance, un hélicoptère de la Rega et un service de dépannage ont été mobilisés. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public pour établir les circonstances exactes de l’accident.

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