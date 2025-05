Un motard héliporté au CHUV après un grave accident

Un jeune motard de 16 ans a perdu la maîtrise de son engin et a percuté vendredi soir une voiture à Mont-la-Ville (VD). Il a été héliporté au CHUV dans un état grave.

Le motard roulait depuis le Col du Mollendruz en direction de Mont-la-Ville (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les services de secours ont été avisés de l'accident vendredi vers 18h30, indique samedi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. D'après les éléments recueillis sur place par les gendarmes, le motard roulait depuis le Col du Mollendruz en direction de Mont-la-Ville quand il a perdu la maîtrise de son véhicule, pour une raison encore inconnue.

Le jeune homme, de nationalité suisse et domicilié à Crissier (VD), a été désarçonné et durant sa chute, il est entré en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse. Transporté au CHUV dans un état grave, son pronostic vital n'est toutefois à ce jour plus engagé.

La conductrice de l'automobile, une Française de 44 ans, n'a pas été blessée. La route cantonale du Col du Mollendruz a été fermée pour les besoins de l’intervention et de l’enquête jusqu’à 00h45 samedi. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale.