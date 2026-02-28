  1. Clients Privés
Enquête en cours Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

ATS

28.2.2026 - 16:40

Un motard est décédé vendredi soir à Genève dans une collision avec une voiture alors. L'homme tentait d'échapper à un contrôle de police.

Le pilote faisait l'objet d'un contrôle par une patrouille de la police sur un parking lorsqu'il a pris la fuite (archives).
Le pilote faisait l'objet d'un contrôle par une patrouille de la police sur un parking lorsqu'il a pris la fuite (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 16:40

28.02.2026, 16:49

L'accident s'est produit peu après 19h20. Le pilote faisait l'objet d'un contrôle par une patrouille de la police municipale sur un parking lorsqu'il a pris la fuite. Le quadragénaire a ensuite heurté une voiture à une intersection. Le motard a chuté et est décédé sur place, malgré l'intervention des secours. La conductrice de la voiture et sa passagère n'ont pas été blessées.

Accident. Un motard de 52 ans perd la vie à Savigny

AccidentUn motard de 52 ans perd la vie à Savigny

Il s'agit du premier décès sur les routes genevoises en 2026. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

