Interdit de circuler en Suisse Un motard pincé après 47 dépassements à l'intérieur du Gothard

ATS

1.9.2025 - 09:55

La police cantonale tessinoise a arrêté dimanche un motard britannique qui s'était fait l'auteur d'une importante série de dépassements interdits dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard. L'homme a été interdit de circuler en Suisse.

La police uranaise a arrêté le motard qui avait dépassé pas moins de deux poids lourds et 45 voitures dans le tunnel du Gothard (image d'illustration).
La police uranaise a arrêté le motard qui avait dépassé pas moins de deux poids lourds et 45 voitures dans le tunnel du Gothard (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

01.09.2025, 09:55

01.09.2025, 10:22

Le motard, un ressortissant britannique de 46 ans résidant en Angleterre, a été arrêté dans le canton d'Uri par des agents de la police cantonale uranaise. Peu avant, la Centrale d'alarme commune (CECAL) a été avertie des multiples infractions qu'il avait commis, a indiqué lundi la police tessinoise dans un communiqué.

L'analyse des caméras de surveillance a permis d'établir que le motard avait effectué pas moins de 47 dépassements, dont deux sur des poids lourds et 45 sur des voitures, à l'intérieur du tunnel. Le chauffard a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite en état d'incapacité, et s'est vu interdire de circuler en Suisse.

