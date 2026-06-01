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Enquête ouverte Accident mortel dans le canton de Vaud : un motard perd la vie à Bursinel

ATS

1.6.2026 - 11:37

Un motard de 54 ans a perdu la vie dimanche à Bursinel (VD). Il s'est fait percuter par une voiture sur la route suisse à l'intersection avec la route de la Broillette. L’enquête déterminera les circonstances exactes du drame.

Quatre patrouilles de gendarmerie sont intervenues sur place (Image prétexte).
Quatre patrouilles de gendarmerie sont intervenues sur place (Image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 11:37

01.06.2026, 11:40

L'accident s'est produit vers 14h00. Rapidement sur place, les secours ont prodigué les premiers soins. La victime, un Portugais domicilié dans la région, a été héliporté au CHUV où il est décédé. La conductrice de la voiture, âgée de 74 ans, est légèrement blessée, a annoncé lundi la police cantonale vaudoise.

Thurgovie. Une femme en fauteuil roulant mortellement fauchée par un train sur un passage à niveau

ThurgovieUne femme en fauteuil roulant mortellement fauchée par un train sur un passage à niveau

La route a été fermée à la circulation le temps des opérations de sauvetage et pour les besoins du constat. Quatre patrouilles de police, une ambulance et un hélicoptère sont intervenus sur place. Le procureur de service a ouvert une enquête.

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